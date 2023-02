Leger VS schiet weer onbekend object uit de lucht, 'mogelijk spionage'

Voor de derde keer in een paar dagen tijd heeft het Amerikaanse leger een onbekend vliegend object neergehaald. Ditmaal vloog het doelwit boven de Grote Meren, op de grens tussen Canada en de VS.

Onderzocht wordt om wat voor object het precies gaat. De VS houdt er rekening mee dat er een verband is met spionage, staat in een verklaring van het ministerie van Defensie. Er wordt gesproken van "mogelijke surveillancecapaciteiten".

Het object werd al enige tijd gevolgd. Eerder dit weekend verscheen het op de radar toen het boven de staat Montana vloog, een stuk westelijker.

F-16

Het Pentagon wachtte naar eigen zeggen met het neerhalen ervan vanwege de veiligheid van mensen op de grond. Uiteindelijk haalde een F-16 het object neer toen het op ruim 6 kilometer hoogte boven het Huronmeer vloog.

Volgens de VS was er geen militaire dreiging, maar vormde het object vanwege de route en de hoogte wel een mogelijk gevaar voor de burgerluchtvaart.

'Ballonnen'

Eerder dit weekend werd elders in Canada ook een object onderschept. Dat gebeurde in de noordelijke regio Yukon. En afgelopen vrijdag werd in de aangrenzende Amerikaanse staat Alaska een object neergehaald. Inlichtingendiensten gaan ervan uit dat dat twee ballonnen waren, zei de Democratische Senaatsleider Schumer in een interview met ABC News.

Ruim een week geleden haalde de VS een Chinese ballon met meetapparatuur neer boven de Atlantische Oceaan. Washington beschuldigt Peking van spionage, maar de Chinese regering ontkent dat stellig. Volgens China was het een weerballon.