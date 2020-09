Judofederatie schrapt voor december gepland grandslamtoernooi Tokio

Het grandslamtoernooi van Tokio gaat dit jaar niet door. De internationale judofederatie IJF had het prestigieuze evenement voor december op de kalender gezet, maar vindt de situatie rond het coronavirus nu te onzeker.

Vooralsnog is het de bedoeling dat er in oktober in Boedapest wel weer een grandslamtoernooi wordt gehouden. De Hongaarse autoriteiten moeten echter nog wel begin volgende maand definitief toestemming verlenen.

In Tokio staan van 23 juli tot en met zondag 8 augustus 2021 de Olympische Spelen gepland.