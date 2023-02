Slot baalt van schorsing Kökcü in topper tegen AZ: 'We gaan hem missen'

Feyenoord won zondag met 2-1 van sc Heerenveen en heeft daarmee de koppositie heroverd in de eredivisie. Een moeizame overwinning, zo zag ook Feyenoord-trainer Arne Slot. "Ik kneep 'm wel in het laatste kwartier. Zij maken een geweldige goal, dan komt er iets los in het stadion."

Volgende week speelt Feyenoord de topper thuis tegen AZ. Aanvoerder Orkun Kökcü is geschorst voor die wedstrijd, omdat hij tegen Heerenveen zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Slot baalt: "We gaan hem missen, want het is een belangrijke speler. Maar iemand anders zal in zijn plaats zijn stinkende best gaan doen."

Kökcu zelf baalt ook dat hij de topper tegen AZ moet missen, maar hij snapt de gele kaart wel: "Je probeert een sliding te maken, maar je bent te laat. Het maakt me wel chagrijnig. Toch zijn we tevreden met de drie punten vandaag, we hebben de koppositie weer in handen."