Turkse overheid ontziet sjoemelende aannemers al jaren

In Turkije zwelt de kritiek aan op aannemers, architecten en lokale bestuurders vanwege de vele flatgebouwen en appartementencomplexen die bij de aardbeving zijn ingestort. De eerste aannemers van ingestorte gebouwen in het rampgebied zijn al gearresteerd. In totaal zijn er meer dan honderd arrestatiebevelen uitgedaan voor aannemers, ingenieurs en architecten. Het roept de vraag op wie eigenlijk verantwoordelijk is voor het feit dat die gebouwen niet bestand waren tegen een aardbeving. Zijn dat de bouwers? Of speelt de overheid ook een rol? Klopjacht De afgelopen jaren was die overheid vaak meer dan bereid om aannemers te ontzien als projecten niet helemaal voldeden aan de officiële eisen. De Turkse regering kwam meerdere malen met een 'amnestie' voor bouwwerken die in strijd met de regels waren gebouwd of uitgebreid. De aannemers betaalden alleen een kleine boete. Dat leverde de schatkist een kleine drie miljard euro op. Oud-ambassadeur in Turkije, Marjanne de Kwaasteniet, noemt de arrestaties een "klopjacht" die vooral dienen om mensen te laten zien dat de overheid iets doet. "Het is een antwoord op de enorme woede die is ontstaan. Niet alleen in het aardbevingsgebied, maar ook daarbuiten. Want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat gebouwen van nog geen 10 jaar oud zomaar als een kaartenhuis in elkaar zakken? Hebben we niks geleerd van 1999, zeggen mensen?" In dat jaar kwamen zo'n achttienduizend mensen om nadat veel gebouwen instortten. De meeste doden vallen bij een aardbeving vanwege gebouwen die instorten. Een Nederlandse ploeg probeert zoveel mogelijk mensen te redden. Nieuwsuur ging mee.

Critici waarschuwen al jaren voor de gevaren van bouwen zonder de vereiste veiligheidscertificaten. Ruim 75.000 gebouwen in het aardbevingsgebied zouden volgens de Turkse unie van Ingenieurs en Architecten vrijstelling hebben gekregen van officiële bouwvoorschriften. Slechts een paar dagen voor de verwoestende aardbeving meldde de president Recep Tayyip Erdogan-gezinde krant Sabah dat een nieuw wetsontwerp voor amnestie voor nieuwere gebouwen wacht op parlementaire goedkeuring. Kiezers De Turkse geoloog Celal Sengor zei op de eerste dag van de aardbeving dat het passeren van dergelijke bouwamnesties, in een land dat wordt bedreigd door aardbevingen, neerkomt op "moord". Volgens hoogleraar structurele- en aardbevingstechniek aan de universiteit van Istanbul, Oğuz Cem Çelik, ontbreekt het in Turkije niet aan kennis over aardbevingstechniek. "We hebben zeer erkende bureaus met veel aarbevingsexpertise. Het probleem is de implementatie of toepassing van die kennis in risicovol gebied. Zonder controle. Dat is de kern van de zaak."

Na de verwoestende aardbeving in 2020, in de westelijke provincie Izmir, bleek dat 672.000 gebouwen in Izmir bouwvrijstellingen hadden gekregen. Volgens het ministerie van Milieu en Verstedelijking was in 2018 meer dan 50 procent van de Turkse gebouwen - bijna 13 miljoen - in strijd met de regelgeving gebouwd.