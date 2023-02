34 jaar wachten niet beloond: EK-droom basketbalsters wreed verstoord door Tsjechië

Al 34 jaar wachten de Nederlandse basketbalsters op een EK. En ze zullen nog twee jaar langer moeten wachten. Want Tsjechië heeft de EK-droom van de Nederlandse basketbalsters wreed verstoord. In een direct duel om plaatsing voor het eindtoernooi, dat komende zomer plaatsvindt, ging Oranje er met 69-49 kansloos af.

Bij winst met zes punten verschil had Nederland zich in een poule van drie, met ook nog Ierland en Belarus (dat uitgesloten was van deelname), voor het eerst sinds 1989 geplaatst voor het Europees kampioenschap. Nederland eindigde op basis van doelsaldo net niet bij de beste vier nummers twee uit de groepsfase.

In november had Nederland, de nummer 43 van de wereldranglijst, in Almere met 66-71 verloren van Tsjechië, de mondiale nummer 22, en de ploeg van de Franstalige bondscoach Julie Barennes hoopte stiekem op een stuntje. Maar Nederland mocht slechts één kwart dromen van deelname aan het EK.

21 keer balverlies

Aan het einde van dat kwart stond Nederland nog 12-10 voor. Daarna begon de ellende. De Tsjechische vrouwen leken wakker geschud toen ze begonnen aan kwart twee. Aan de hand van topscorer Renata Brezinova, die de helft van haar pogingen raak schoot, liep Tsjechië uit tot een voorsprong van veertien punten. En Nederland scoorde acht minuten lang niet.

Het waren de 19 punten van Brezinova, maar ook de 21 keer dat Nederland balverlies leed, die de Oranje-basketbalsters uiteindelijk vloerden. Dat de vrouwen van bondscoach Julie Barennes slechts dertig procent van de scoringspogingen raak schoten, was niet bevorderend.

De drie raak geschoten driepunters van Esther Fokke, met negen punten topscorer bij Oranje, veranderden daar niets aan. Ook na de rust ging het niet veel beter. De Tsjechen vergrootten het gat zelfs tot 27 punten en hadden daarmee aan het einde van het derde kwart twee keer zoveel punten als Nederland.

In het laatste en vierde kwart zat er weinig anders op voor Oranje dan de eer te redden. Dat lukte, door het vierde kwart te 'winnen' met 19-14, maar de overrompeling van kwart twee en drie was te groot. En het EK bleek te ver weg. Over twee jaar krijgen de basketbalsters weer een kans.