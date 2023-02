Trainer Jans en technisch directeur Streuer vertrekken na seizoen bij Twente

Een nieuwe club sluit Jans niet uit. "Maar of dat deze zomer al is weet ik niet."

Of de toekomst van Jans in de voetballerij ligt laat hij in het midden: "Ik wil genieten, een goede opa, vader en vriend zijn. Ik heb denk ik nog driehonderd boeken die ik gekocht heb die nog geopend moeten worden. Maar dat kan ik hopelijk uitsmeren over minimaal twintig gezonde jaren."

Zelf zegt Jans over zijn besluit: "Ik heb de beslissing een dag of tien geleden genomen. Maar je wil jezelf niet boven een wedstrijd stellen. We hadden Ajax in de beker. Daarom ben ik ook blij dat we gewonnen hebben van Volendam, dat maakt het nieuws vertellen een stuk makkelijker."

"De naam van Bruggink was al gevallen bij de club en is ook met mij besproken. Ik denk dat het een prima kandidaat is. Hij heeft alleen weinig ervaring, dus zal nog wel wat hulp nodig hebben, denk ik", zegt Streuer.

Algemeen directeur baalt

Algemeen directeur Paul van der Kraan betreurt het besluit: "Jan Streuer en Ron Jans hebben afgelopen jaren veel voor FC Twente betekend. Hun komst in de zomer 2020 is het beste dat de club had kunnen overkomen in die periode."

"We danken Jan en Ron alvast voor hun geweldige rol die zij hebben gehad bij het terugbrengen van de club waar ze zich nu bevindt. We dienen hun besluit te respecteren. Uiteraard gaan we op een later moment op gepaste wijze afscheid van hen nemen."