CDU wint lokale verkiezingen Berlijn, voor het eerst in jaren de grootste

De lokale verkiezingen in Berlijn zijn gewonnen door de CDU, zo blijkt uit de eerste exitpolls. De christendemocraten willen graag gaan regeren, maar de verliezende coalitie van linkse partijen behoudt voldoende zetels om de samenwerking voort te zetten.

Inwoners van de Duitse hoofdstad gingen vandaag opnieuw naar de stembus, omdat de verkiezingen van september 2021 zo chaotisch waren verlopen dat ze van het gerechtshof over moesten.

De CDU met lijsttrekker Kai Wegner komt volgens de exitpolls van de televisiezenders ARD en ZDF uit op 27,5 tot 28 procent van de stemmen, een flinke stijging ten opzichte van de ongeldig verklaarde verkiezingen.

Het is de eerste keer in 22 jaar dat de sociaaldemocraten van de SPD er niet met de winst vandoor gaan in Berlijn. Die partij, met zittend burgemeester Franziska Giffey, staat op 18 tot 18,5 procent van de stemmen. Ruim een jaar terug was dat nog 21,4 procent.

De Groenen krijgen volgens de exitpolls ook 18 tot 18,5 procent, niet veel minder dan in 2021. Links, een van de coalitiepartijen in Berlijn, scoort met een verwachte 12,5 tot 13 procent van de stemmen wel slechter.

Rood-groen-rood weer mogelijk

Volgens de ARD wijzen de prognoses erop dat de zittende coalitie van SPD, de Groenen en de uiterst linkse partij die Linke ('rood-groen-rood') opnieuw mogelijk is.

De CDU benadrukt vanavond dat het initiatief om een coalitie te vormen bij hun lijsttrekker Wegner ligt. "De huidige coalitie is weggestemd", zei algemeen secretaris van het CDU Mario Czaja op basis van de exitpolls.