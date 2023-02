Engelse rugbyers boeken eerste overwinning in Six Nations op Italië

De Engelse rugbyers hebben hun eerste overwinning binnen in de prestigieuze Six Nations League. Ze waren in Londen met 31-14 te sterk voor Italië.

Vorige week verloor Engeland in de eerste speelronde van Schotland met 23-29, en het was duidelijk dat ze wat goed te maken hadden.

Italië kwam er niet aan te pas tegen de Engelsen, die de eerste overwinning boekten onder de nieuwe bondscoach Steve Borthwick. Vijf tries en een bonuspunt waren genoeg tegen de Italianen, die voor de 30ste keer op rij verloren van Engeland. Vooral op fysiek vlak stak Engeland ver boven Italië uit.

In de volgende speelronde op 25 februari kruist Engeland de degens met Wales, Italië neemt het dan op tegen Ierland.