RKC laat Ajax schrikken, maar zegereeks onder Heitinga houdt stand

De organisatie bij balverlies klopte niet en RKC wist steeds de vrije man te vinden, vooral via Iliass Bel Hassani. Ook kregen de bezoekers enkele mogelijkheden. In de 17de minuut scoorde RKC zelfs na een flitsende counter via Bel Hassani, Pelle Clement en Julen Lobete. Mats Seuntjens plaatste de bal feilloos in de hoek.

De eerste helft van de eerste thuiswedstrijd met Heitinga had wat weg van de eerste helft bij het debuut van Heitinga als hoofdcoach bij Excelsior. Met Francisco Conceição op de rechterflank als vervanger van de niet geheel fitte Steven Bergwijn slaagde Ajax er nauwelijks in gevaarlijk te worden.

De lach keerde terug bij Ajax na drie opeenvolgende overwinningen onder John Heitinga. Tot het listige RKC Waalwijk op bezoek kwam in de Johan Cruijff Arena om de stemming te bederven. Dat lukte in de eerste helft en een groot deel van de tweede. Het liep met een sisser af: 3-1.

De wijzigingen sorteerden snel effect. Een inzet van Berghuis werd door Etienne Vaessen nog beroerd en bij de tweede paal hoefde Brobbey de bal alleen maar binnen te tikken. Het moest de opmaat zijn voor een overtuigende tweede helft, maar het bleef moeizaam van Amsterdamse zijde en de tweede treffer bleef lang uit.

Met een schot op de paal was Kudus dichtbij, maar aan de andere kant was RKC, weliswaar spaarzamer dan in het eerste bedrijf, nog steeds dreigend. Seuntjens trof met hulp van Gerónimo Rulli voor de tweede keer het doel van een meter of veertig, maar gelukkig voor de blunderende Argentijnse doelman stond de RKC'er buitenspel.

Timber breekt de ban

De verlossing voor Ajax en Heitinga kwam in de 78ste minuut. Een vrije trap van Berghuis werd door Edson Álvarez met het hoofd voor het doel gewerkt en na tussenkomst van Bassey scoorde Jurriën Timber. Uit een voorzet van Berghuis schoot Kudus met links de 3-1 binnen.

En toen galmde het "Oh Johnny" door de Arena om aan te geven dat RKC er niet in was geslaagd de opgeheven stemming in Amsterdam te bederven. De wissels van Heitinga hadden gewerkt en in navolging van AZ, PSV, Feyenoord en FC Twente pakte ook Ajax de drie punten in de 21ste speelronde van de eredivisie.