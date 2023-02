Twente heeft aan drie goals in vier wervelende minuten genoeg tegen Volendam

FC Twente heeft in de eredivisie na drie remises weer een zege geboekt. Met dank aan een bliksemstart zette het FC Volendam in Enschede met 3-0 opzij. De Tukkers blijven vijfde in de eredivisie.

Meteen na de zege kondigden trainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer hun afscheid aan. Zij stoppen na dit seizoen met hun werkzaamheden bij FC Twente.

Defensie valt aanvallend op

Aan de hand van de defensie vond Twente tegen Volendam in de eerste twintig minuten drie keer het net. Sterker nog: de drie goals vielen binnen vier minuten van elkaar.

Centrale verdediger Robin Pröpper vond in minuut zestien met een piekgave pass back Joshua Brenet, die even zo mooi de bal over doelman Filip Stankovic heen wipte. Pröpper gaf in minuut twintig met een kopbal ook de assist bij de 3-0 van Mees Hilgers, die naast hem in de defensie stond.