Otterspeer troeft Nuis af na foutenfestival op de 1.000 meter in Tomaslów

Hein Otterspeer heeft, ondanks een misslag in de eerste ronde, voor de tweede keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter gewonnen. Otterspeer reed in Tomszów een tijd van 1.09,24 en was daarmee 0,28 sneller dan Kjeld Nuis. Het brons was, tot enthousiasme van het thuispubliek, voor de Pool Damian Zurek.

De wedstrijd was er niet echt een voor de geschiedenisboeken. Het ijs was niet best, het was koud in de hal, de tijden waren langzaam en de races wemelden van de schoonheidsfoutjes.

Nuis, vrijdag nog de snelste op de 1.500 meter, moest al in de tweede rit het ijs op, maar zijn tijd van1.09,52 viel hem zwaar tegen. Gedesillusioneerd schudde hij na afloop het hoofd.

Toch bleek zijn rit goed voor zilver. Ook de race van Otterspeer was verre van vlekkeloos, maar hij pakte wel de winst. Opvallend genoeg was Wesly Dijs eerder op de dag in de B-groep sneller. Hij schaatste in de ochtend een tijd van 1.08,95.