United in Premier League dit keer wel langs Leeds, dat aast op Schreuder

Diverse media meldden dat Leeds zijn pijlen nu heeft gericht op oud-Ajax-trainer Alfred Schreuder. Volgens VI en De Telegraaf zat Schreuder zondagmiddag op de tribune in Leeds.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Leeds interesse had getoond in Feyenoord-trainer Arne Slot, als opvolger van de begin deze week weggestuurde trainer Jesse Marsch. Feyenoord legde dat aanbod naast zich neer .

Manchester United weet na het gelijkspel van eerder deze week dit keer wel te winnen van Leeds United. In de strijd om de Engelse landstitel en Champions League-tickets won United met 2-0 bij laagvlieger Leeds, dat aast op een Nederlandse trainer.

Leeds bood lang prima verweer tegen United waar Wout Weghorst en Tyrell Malacia in de basis stonden en had na rust een paar prima kansen. Zo keerde doelman David de Gea een omhaal van Luke Ayling.

Met nog tien minuten te gaan kopte Marcus Rashford de 1-0 binnen voor de ploeg van Erik ten Hag, waarna Alejandro Garnacho op aangeven van Weghorst de wedstrijd besliste.

Koploper Arsenal speelt gelijk

Arsenal verspeelde een dag eerder in de jacht op de titel weer punten. Arsenal, koploper in de Premier League, verloor vorige week van Everton en bleef nu in thuis tegen Brentford op 1-1 steken.