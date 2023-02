VS: neergeschoten objecten bij Alaska en Canada waarschijnlijk ballonnen

De VS gaat ervan uit dat de twee boven Canada en Alaska neergehaalde vliegende objecten ballonnen waren. De Democratische Senaatsleider Schumer heeft dat gezegd in een interview met ABC News.

Schumer zei dat de twee ballonnen, die vrijdag en vandaag zijn neergehaald, kleiner waren dan de Chinese ballon die vorige week werd neergeschoten boven de Atlantische Oceaan. Maar in het This Week-interview werd niet expliciet gezegd van wie de twee toestellen zouden zijn.

Vrijdag werd het eerste object neergehaald boven Alaska. Vandaag werd een vergelijkbaar toestel neergeschoten in het Canadese luchtruim, in een samenwerking tussen de Amerikaanse en Canadese luchtmacht. De zoektocht naar de wrakstukken is volgens de Canadese premier Trudeau nog in volle gang.

'Zeer belangrijk'

Trudeau benadrukte dat er nog veel onduidelijk is over het incident. "Daarom wordt de analyse van dit object zeer belangrijk." Trudeau zei niet om wat voor apparaat het zou kunnen gaan, of van wie het afkomstig is.

Schumer is de eerste functionaris die openlijk zegt dat het zou gaan om twee ballonnen. Hij baseert zich op informatie van de nationale veiligheidsadviseur, Jake Sullivan. Volgens Schumer was het neerhalen een gepaste reactie, omdat de objecten op dezelfde hoogte vlogen als de commerciële luchtvaart.

De grote Chinese ballon die begin februari werd neergehaald, was volgens Washington onderdeel van een grootschalige spionage-actie. De ballon zou inlichtingen hebben verzameld en was direct gelinkt aan het Chinese leger, stelt Washington. China spreekt deze beschuldigingen tegen. Volgens Peking gaat het om een afgedwaalde weerballon.