Primeurs op 1.000 meter in Polen: goud voor Goetz, geen Nederlanders op podium

Kimi Goetz heeft voor het eerst in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter gewonnen. De Amerikaanse was in Tomaszów knap de snelste met 1.16,00.

De eerste vier kilometers van het wereldbekerseizoen leverden vier zeges op voor Jutta Leerdam. Maar de Jumbo-Visma-schaatsster is niet van de partij in Polen.

Olympisch kampioene Miho Takagi was daardoor de favoriete, maar de Japanse werd in een directe confrontatie in de laatste rit verslagen door de verrassende Amerikaanse. Zaterdag moest Takagi op de 1.500 meter ook al genoegen nemen met zilver, achter Marijke Groenewoud.

Takagi reed een tijd van 1.16,18. Het brons was voor de Amerikaanse Brittany Bow in 1.16,43.