Groenewoud slaat ook toe op massastart in Tomaszów; primeur Amerikaanse Goetz op 1.000 meter

Marijke Groenewoud heeft een uitstekend weekeinde in Polen afgesloten met een zege op de massastart. De 1.000 meter van de vrouwen in Tomaszów leverde twee primeurs op: Kimi Goetz won voor het eerst in haar carrière een wereldbekerwedstrijd en voor het eerst dit seizoen stond er geen Nederlandse schaatsster op het erepodium.

Op de massastart sleepte Groenewoud de tweede wereldbekerzege uit haar loopbaan in de wacht. Zaterdag was ze al de beste op de 1.500 meter. Bij afwezigheid van Irene Schouten was Groenewoud gepromoveerd tot kopvrouw en moest ploeggenote Elisa Dul het vuile werk opknappen. Dat deed ze met verve. Dul neutraliseerde elke aanval en reed ook zelf een keer weg van de rest. Toen dat niets opleverde, ging ze de sprint aan voor Groenewoud. Die had op papier alleen te stellen met Ivanie Blondin, maar de Nederlandse was in de sprint oppermachtig. Door de zege nam Groenewoud ook de leiding in de wereldbeker over van Schouten.

Goetz boekt eerste WB-zege op 1.000 meter De Amerikaanse Goetz was in Tomaszów knap de snelste op de 1.000 meter met een tijd van 1.16,00. De eerste vier kilometers van het wereldbekerseizoen leverden vier zeges op voor Jutta Leerdam. Maar de Jumbo-Visma-schaatsster was niet van de partij in Polen.

Een samenvatting van de 1.000 meter van de vrouwen bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszów. - NOS

Olympisch kampioene Miho Takagi was daardoor de favoriete, maar de Japanse werd in een directe confrontatie in de laatste rit verslagen door de verrassende Amerikaanse. Zaterdag moest Takagi op de 1.500 meter ook al genoegen nemen met zilver, achter Marijke Groenewoud. Takagi reed een tijd van 1.16,18. Het brons was voor de Amerikaanse Brittany Bow in 1.16,43.