13-jarige jongen opgepakt voor brandstichting op school Roermond

De politie heeft vanmiddag een 13-jarige jongen uit Roermond opgepakt op verdenking van brandstichting bij een middelbare school in zijn woonplaats.

De brand woedde gistermiddag in een ruimte van het Bisschoppelijk College Broekhin. Er raakte niemand gewond, wel is er flink wat schade.

Al snel werd volgens de politie duidelijk dat er sprake was van brandstichting.

1Limburg meldt dat op sociale media een video rondgaat waarin iemand de vlammen van dichtbij filmt. Bij het filmpje staat een tekst die gaat over een docent op de school.

De verdachte zit in beperkingen, dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Omdat de verdachte in beperking zit en minderjarig is, deelt de politie niet meer informatie.