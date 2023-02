Vitesse wint met tien man van FC Utrecht bij rentree Van Ginkel

Vitesse heeft thuis in de Gelredome in Arnhem met 2-0 gewonnen van FC Utrecht. Vitesse, voor de wedstrijd nog maar vier punten boven de degradatiegevaarlijke zestiende plek, kon de punten goed gebruiken. Utrecht verliest door de nederlaag de aansluiting met subtoppers FC Twente en Sparta. Bij het duel waren geen uitsupporters aanwezig. Dit was verboden door de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, na ongeregeldheden tijdens dit duel vorig seizoen. Nieuwelingen in de basis bij Vitesse Bij Vitesse begonnen Nicolas Isimat-Mirin (31) en Marco van Ginkel (30) voor het eerst in de basis. Van Ginkel kwam vorige maand over van PSV, Isimat-Mirin werd in dezelfde maand transfervrij gecontracteerd nadat hij vertrokken was bij Sporting Kansas City. Beide spelers kennen trainer Philip Cocu van een eerdere periode bij PSV. Voor achtvoudig Oranje-international Van Ginkel was het bovendien een rentree bij de club waar hij ooit begon. Zijn laatste wedstrijd in een Vitesse-shirt was op 12 mei 2013, bijna tien jaar geleden.

Marco van Ginkel na bijna tien jaar weer te zien in een Vitesse-shirt - ANP

De wedstrijd begon vrij rustig, met wat speldenprikjes over en weer. Zo had Utrecht-middenvelder Sander van de Streek een grote één-op-één kans kunnen hebben, ware het niet dat hij zijn aanname verprutste. De eerste grote kans was alsnog voor FC Utrecht, nadat Taylor Booth voor Vitesse-keeper Scherpen werd gezet door Anastasios Douvikas. De Griekse topscorer van de eredivisie troefde Vitesse-back Carlens Arcus af en gunde Booth in de 26ste minuut een niet te missen kans. De middenvelder schoot echter onrustig op keeper Scherpen. Ook aan de andere kant van het veld was in de teleurstellende eerste helft een redding nodig. Vlak voor rust schoot de Kroaat Gabriel Vidovic van afstand, Utrecht-doelman Vasilis Barkas duwde de bal simpel naar de zijkant.

De tweede helft kwam langzaam op gang, tot Arcus ineens met gestrekt hoog been inkwam op Van de Streek. Scheidsrechter Jannick van der Laan gaf in eerste instantie nog geel, maar werd door VAR-scheidsrechter Danny Makkelie naar de kant geroepen. Na een korte check kreeg Arcus een rode kaart in de 51ste minuut. Wedstrijd eindelijk los Met een man minder kreeg Vitesse in de 53ste minuut de eerste kans van de tweede helft, na een afgeslagen vrije trap werd de bal in de zestienmeter van Utrecht ingebracht waarna Dominik Oroz de bal overkopte. Nog geen minuut later kreeg Utrecht de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe. Can Bozdogan legde de bal af op Van de Streek, die de bal van zo'n vijf meter in een leeg doel kon schuiven maar Oroz redde van de lijn. Vitesse kreeg ondanks een man minder het betere van het spel. Dat leidde in de 63ste minuut tot de openingstreffer van Manhoef. De behendige linkspoot was sterker dan Mike van der Hoorn, speelde Mark van der Maarel uit en schoot de bal in de verre hoek langs Barkas: 1-0.

Manhoef wordt in de armen gesprongen door Van Ginkel na de 1-0 - ANP