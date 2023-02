Feyenoord neemt koppositie weer in na minieme zege in Heerenveen

Ondanks een zwak begin heeft Feyenoord het competitieduel in en met Heerenveen goed doorstaan. Door de 2-1 zege nemen de Rotterdammers bovendien de koppositie in de eredivisie weer in.

De formatie van Arne Slot mocht van geluk spreken dat het in de beginfase geen schade opliep. Sydney van Hooijdonk werkte de bal op aangeven van Ché Nunnely over en legde een minuut later af op Nunnely in plaats van zelf uit te halen. Verdediger Dávid Hancko kon net op tijd wegwerken.

Treffer geannuleerd

Heerenveen maakte uit een cornervariant zelfs een goal, maar deze werd op advies van de VAR geannuleerd. Nunnely stond voorafgaand aan de treffer van Pawel Bochniewicz maar net buitenspel.

Slot was duidelijk niet tevreden over het spel van zijn ploeg en liet dat in woord en gebaar weten. Plots leek zijn basiself wakker geschud, want Lutsharel Geertruida tikte uit een hoekschop van Javairo Dilrosun, na verlengen van Hancko, bij de tweede paal binnen: 0-1.