Velzeboer laat Canadees duo ver achter zich op 500 meter, weer geen goud Schulting

Het gat tussen shorttrackster Xandra Velzeboer en de rest was groot. In de finale van de 500 meter bij de wereldbekerfinale in Dordrecht troefde de Nederlandse twee Canadese vrouwen af voor het goud. Daardoor is Velzeboer de winnaar van het algemeen klassement geworden van de 500 meter dit seizoen.

In haar zevende finale van dit wereldbekerseizoen moest Velzeboer onder anderen afrekenen met Kim Boutin en Rikki Doak, de sprintspecialisten uit Canada. Velzeboer ging er als een raket vandoor, sloeg vanaf de eerste bocht al direct een gat van een aantal meter en liet de jagende Canadezen niet meer terugkomen.

In 42,02 sjeeste Velzeboer naar goud, haar vierde wereldbekergoud dit seizoen. Voor de andere Nederlander in de ijzersterke finale was er geen plaats op het podium. Selma Poutsma, die zich in de halve finales niet vlekkeloos maar wel netjes achter Boutin naar de finale had geschaatst, kwam er in de finale niet aan te pas en finishte als vijfde.

Itzhak de Laat reed bij de mannen niet in de finale op de 500 meter, nadat hij in de halve finales als derde finishte achter de Chinees Lin Xiaojun en de Koreaan Lim Yong Jin. Hoofdschuddend accepteerde hij zijn lot, dat lag in de B-finale. Die B-finale won hij overigens wel nog. Kon hij toch nog even juichen. Al was De Laat zijn tijd van 42,10 wel langzamer dan de winnende tijd van Velzeboer.

Weer geen goud Schulting

Voor Suzanne Schulting eindigde de wereldbekerfinale in mineur. De winnares van het wereldbekerklassement op de 1.000 meter kwam in de finale tot brons, in eigen huis verslagen door de Canadese Courtney Sarault en de Zuid-Koreaanse Gilli Kim.

Zaterdag werd Schulting in de finale van de 1.500 meter nog verslagen door de Belgische Hanne Desmet. Zondag lukte het dus weer niet. Al had ze de sportieve revanche op Desmet wel, want zij werd vierde op de kilometer.