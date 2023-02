De Babbel Bowl: broertjes Kelce zijn kampioen podcasten, nu rivalen in Super Bowl

Jason en Travis Kelce worden voorgesteld tijdens de Superbowl Opening Night in Arizona - Getty

Komende nacht staan ze tegenover elkaar in Glendale, Arizona. Het wordt de eerste keer dat twee broers elkaar betwisten in de Super Bowl, het grootste eendaagse sportevenement ter wereld. Er kan er maar een de beste zijn. Maar met hun podcast zijn ze allebei al winnaar. 'New Heights' voert namelijk al maanden de lijst aan van meest beluisterde podcasts ter wereld. En dat willen ze weten ook: New Newsss!

Buikpijn Het idee voor de podcast ontstond een jaar of drie geleden, toen een producer een etentje van de Kelce-broers bijwoonde. Met buikpijn van het lachen verliet hij de tafel. En met de overtuiging dat heel Amerika zou smullen om een keertje te mogen aanschuiven. Afgelopen september, aan het begin van het NFL-seizoen, ging de eerste aflevering de lucht in. De kracht van de podcast zit in het vrijblijvende karakter. Gebabbel over van alles, maar wel volgens een zes pagina's dik script. En hoe groter het succes, hoe talrijker de reclame-uitingen. Dat dan weer wel.

Half time show: Rihanna De 57ste Super Bowl tussen Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs begint om 00.30 uur Nederlandse tijd in het stadion van Arizona Cardinals in Glendale. De half-time show wordt verzorgd door Rihanna, die na zeven jaar haar comeback maakt.

De basis van het succes is de broederlijke liefde tussen twee mastodonten van het American football. De ongein, de pesterijtjes, de bedachtzame oudere broer (Jason, 35 jaar) en de flamboyante jongere broer (Travis, 31 jaar). Het gebabbel gaat alle kanten op. Zo bekende Travis dat hij ooit gevraagd is een handtekening te zetten op een baby en weigerde. Jason, vader van twee jonge kinderen: "Ik zou het doen, zeker weten." Sindsdien krijgt de oudste broer elke wedstrijd babypoppen uit het publiek voor een krabbel.

Since it's the end of the regular season, @tkelce and @JasonKelce had to hand out some awards 🏆



introducing ... THE NEWSIES!! pic.twitter.com/5PdQXtDBes — New Heights (@newheightshow) January 11, 2023

Soms nodigen ze vrienden uit om mee te kletsen. Geen interview, benadrukt Travis steevast, want "wij weten niet hoe dat moet". Mama Donna Toch zijn de afleveringen met Patrick Mahomes en Jalen Hurts (de twee quarterbacks die zondagnacht tegenover elkaar staan) zeker de moeite van het luisteren waard. Afgelopen week was mama Donna te gast. Ze spaarde haar zoons niet. Op de vraag van Jason hoe erg zij het vindt dat ze Travis kreeg en niet de dochter die ze wenste: "Maar ik heb een dochter. Kijk naar Travis, hij is mijn fashionista."

Nog een van de running gags in de podcast: de modebewuste outfits van Travis voor een wedstrijd, waarmee hij aansluit bij een trend in Amerikaanse sporten. Jason geeft de voorkeur aan flipflops, spijkerbroek en t-shirt. De ultieme working class hero.

“I don’t like to play dress up, I like to play football”@JasonKelce and @tkelce talking Gameday fits is pure comedy pic.twitter.com/q0KmZDL676 — New Heights (@newheightshow) October 20, 2022

Niet dat Jason vies is van een verkleedpartijtje. Niemand in Philadelphia - de stad van Rocky en een diepgewortelde koestering van de underdog - zal ooit vergeten hoe hij de fans toesprak na het eerste en voorlopig enige kampioenschap. Verkleed als een mummer, een verwijzing naar de traditionele nieuwjaarsoptochten in Philly, ging hij achter de microfoon staan. De fans keken ademloos toe.

Dankzij de podcast weten we bijna alles van de broers. Hoe ze opgroeiden in Cleveland Heights, een buitenwijk van Cleveland. Hoe Jason ooit met stoelpoten en al door de vloer van hun huis zakte toen hij Travis te grazen wilde nemen (en het bewijs verdoezelde door het vloerkleed over het gat te schuiven). Hoe hij zijn broertje onder zijn hoede nam in college in Cincinnati, toen die ten onder dreigde te gaan aan feestjes en gedoe. 'Gaat je broertje dit verpesten?' En toen Travis toe was om de stap naar de NFL te maken, speelde Jason een rol in de draft. "Ik werd gebeld door Andy Reid, de coach van Kansas City Chiefs", vertelde Travis in de podcast. Zoals gebruikelijk bij de NFL-draft zat Travis met zijn familie in afwachting thuis te wachten op het bevrijdende telefoontje. "Coach Reid zei: geef me je broer even." "Hij stelde me een vraag", vulde Jason in. "Gaat je broertje deze kans verpesten? No sir, zei ik."

Football-vader Andy Reid mag je gerust beschouwen als de football-vader van beide Kelce-broers. Want ook Jason Kelce heeft zijn carrière te danken aan de corpulente coach, bijgenaamd 'Big Red'. Of zoals hij zelf zegt: "I'm just a chubby guy from California." Zelf droomde Reid ooit van een loopbaan in de NFL. Zover kwam het niet. Wel zijn er beelden van de 12-jarige Reid bij het televisieprogramma 'Punt, Pass and Kick'. Toen al torende hij met kop en schouders boven zijn leeftijdsgenoten uit.

50 years ago today, Andy Reid was a head and shoulders above the rest of his punt, pass, and kick competition 😂@Chiefs pic.twitter.com/Yi992ibZ4O — NFL Films (@NFLFilms) December 13, 2021

Reid koos al vroeg voor een loopbaan als coach en kreeg in 1999 de kans om hoofdcoach te worden bij Philadelphia Eagles. De Eagles stonden niet bepaald bekend als een powerhouse, maar onder Reid kwam de ommekeer. Met verrassend en creatief spel begon Philly aan een opmars. In 2011 kaapte hij Jason Kelce in de derde ronde van de draft weg voor - ironisch genoeg - de neus van Kansas City en haalde hij de mannetjesputter naar Philadelphia. Zes jaar later won Jason de Super Bowl. De Eagles waren die avond Brady's New England Patriots te slim af in en wedstrijd die de boeken in ging vanwege de 'Philly Special'. Die 'trick play' is absoluut het terugkijken waard.

Reid was daar niet meer bij. In 2013 ging Reid namelijk in op de avances van de Chiefs en vormde de club om van een grijze muis tot de meest dominante ploeg in de NFL. In de laatste vier jaar stond Kansas City drie keer in de Super Bowl, een prestatie die bijna ongeëvenaard is, ook al werd de hoofdprijs maar één keer gewonnen. Mahomes De komst van Travis Kelce, direct in het eerste jaar van Reid, speelde een rol. De keuze voor quarterback Mahomes in 2017 een nog grotere. De combinatie van die twee gaf de doorslag. Op zijn eerste dag in Kansas City haastte Mahomes zich met kloppend hart naar de televisiezaal, waar coach Reid de ploeg zou toespreken. Hij wist dat hij te laat was en vreesde de gevolgen. Van de andere kant van de gang kwam Travis Kelce aanhollen. Godzijdank, dacht Mahomes, ik ben niet de enige.

Geen vijanden, wel hard 'Big Red' zag het gebeuren en deed het af met een vaderlijke kwinkslag, zoals alleen hij dat kan. Reid heeft geen vijanden. Maar dat betekent niet dat hij niet hard kan zijn. Een van zijn eerste handelingen in Kansas City ging ten koste van een jonge assistent-coach genaamd Nick Sirianni. Die Sirianni, ooit ontslagen door Reid, is nu de hoofdcoach van Philadelphia Eagles.

Nick Sirianni en Andy Reid voor een NFL-duel in 2021 tussen Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs - Getty