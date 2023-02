Brugts bezorgt PSV-vrouwen in slotfase de winst bij Fortuna Sittard

Ook na de pauze was PSV dreigend, nu wel gepaard gaande met kansen. Een schot van Melanie Bross werd gepareerd door Diede Lemey, die even later een kopbal van Joëlle Smits maar net over zag gaan. Een goal van Elizabeth Pechersky werd geannuleerd wegens vermeend buitenspel.

Fortuna Sittard beet vervolgens van zich af en had halverwege de tweede helft bijna succes. Delacauw ontfutselde Laura Strik de bal en loste van afstand een schot. Via de vingertoppen van De Jong, vervangster van de geblesseerde Lisan Alkemade, belandde de bal tegen de lat.

Brugts goudhaantje

In de slotfase kwamen de gasten toch nog op voorsprong. Brugts verlengde een voorzet van Pechersky zodanig dat deze binnen viel. PSV hield vervolgens stand en verkleinde het gat met Fortuna tot zeven punten, met een wedstrijd minder gespeeld.