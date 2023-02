Sparta pakt de draad weer op tegen Go Ahead, heeft vorig seizoen al overtroffen

Sparta heeft zijn droom op het beste eredivisieseizoen in ruim een halve eeuw nog niet opgegeven. Na drie wat teleurstellende gelijkspelen werd thuis afgerekend met Go Ahead Eagles: 2-1.

De Noorse spits Tobias Lauritsen was net als in het heenduel de gevierde man, door met een geplaatste kopbal het verschil te maken op het moment dat het publiek een beetje begon te morren.

In de rust was net afscheid genomen van Sven Mijnans, die in de winterse transferperiode naar AZ was vertrokken. En bij Go Ahead Eagles liep met Finn Stokkers nog een ex-Spartaan, die met een knap schot in de verre hoek een mooie voetbalmiddag voor de Rotterdammers leek te verpesten.

Snelle goal Van Crooij

Want er leek geen vuiltje aan de lucht voor Sparta, toen na amper drie minuten voetbal een voorzet van Joshua Kitolano doorschoot richting de tweede paal en Vito van Crooij de bal voor het intikken had.

De thuisclub liet Go Ahead daarna het spel maken. En keeper Nick Olij redde sierlijk op een kopbal van Gerrit Nauber, de enige serieuze doelpoging van de Deventenaren in de eerste helft. Al speelde Spartaan Dirk Abels met een wilde ingreep nog wel even met vuur in duel met Bobby Adekanye.