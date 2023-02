Animo bij Nederlanders in het buitenland voor invloed op Eerste Kamer blijft achter

"Eerste Kamerleden hebben invloed op ons leven, maar we mochten er niet op stemmen. Dat vonden we een electorale mismatch. Ik ben blij dat dat nu wel kan", zegt Keij.

Keij is blij met het aantal van ruim 37.000 geregistreerden. Hij wijst erop dat het systeem in een paar maanden is opgetuigd omdat de Eerste Kamer afgelopen oktober pas instemde met de wetswijziging. Bij de volgende verkiezing in 2027 hoopt hij op meer kiezers.

Het nieuwe systeem is er gekomen mede op initiatief van D66'er Eelco Keij, die in New York woont. Hij diende acht jaar geleden op het partijcongres met twee anderen een motie in die uiteindelijk leidde tot een grondwetswijziging om dit systeem mogelijk te maken. Hij is nu lijsttrekker voor D66 van het kiescollege-niet-ingezetenen.

Relatief weinig stemmen

Volgens politicoloog Tom Louwerse, bekend van de Peilingwijzer, gaan principes en partijbelangen hand in hand. Want D66 heeft los van het principiële argument dat iedereen moet kunnen stemmen ook een relatief groot electoraat in het buitenland.

"Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om veel zetels. Maar in de huidige verhoudingen kan dat het verschil maken of de coalitie de meerderheid kan behouden of niet", zegt Louwerse. Hij vraagt zich af of het kiescollege er ook was gekomen als het heel zwaar zou doorwegen in de uitslag.

Volgens Louwerse stemmen er altijd relatief weinig Nederlanders in het buitenland. In sommige landen is het helemaal niet toegestaan om vanuit het buitenland te stemmen. Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, kun je wel stemmen in het buitenland, maar omdat je de Nederlandse nationaliteit verliest als je een andere nationaliteit aanneemt, drukt dat het aantal potentiële kiezers.

Niet alle partijen doen mee

Kiezers uit 177 verschillende landen hebben zich geregistreerd voor de verkiezing. De meeste stemmers wonen in Duitsland, België en Frankrijk. Maar ook vanuit Paraguay en Vanuatu gaan Nederlanders via het kiescollege niet-ingezetenen meestemmen voor de Eerste Kamer.

Onder meer de ChristenUnie, PVV, Denk en BBB doen niet mee aan de verkiezing voor Nederlanders in het buitenland. De ChristenUnie stemde in beide Kamers wel voor de wetswijziging.