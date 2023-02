Eerst WK-titel voor Odermatt, opvallenderwijs op de afdaling

De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft in Courchevel Méribel met groot vertoon van macht de wereldtitel op de afdaling in de wacht gesleept. De nummer twee, de Noor Aleksander Aamodt Kilde, was de enige die enigszins in de buurt kwam van de beste skiër deze winter.

De eerste negen man waren gewaagd aan elkaar, waarna Odermatt, vooral specialist op de reuzenslalom en Super G, de tot dan toe beste tijd met een seconde verpulverde.

Kilde, die van de acht WB-afdalingen er vijf gewonnen had, strandde op 0,48. De Canadees Cameron Alexander werd derde.