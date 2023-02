Geruzie blokkeert hulp aan rebellengebied noordwesten van Syrië

De EU-gezant in Syrië wijst de beschuldiging van de hand dat de EU te weinig doet om aardbevingsslachtoffers in Syrië te helpen. Hij reageert op kritiek vanuit China en Rusland dat westerse sancties tegen het regime van Assad hulp in de weg staan.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch.

EU-gezant Dan Stoenescu zegt dat de EU en afzonderlijke lidstaten meer dan 50 miljoen euro aan reddingsmissies en noodhulp hebben uitgegeven, zowel in regerings- als rebellengebied. "Het is absoluut oneerlijk om te zeggen dat we geen hulp bieden, terwijl we dat meer dan tien jaar lang juist wel hebben gedaan, en na de aardbeving nog meer."

Het laatste nieuws rond de aardbeving: Het totaal aantal doden is gestegen tot ruim 28.000. Volgens persbureau AP zijn er in Turkije zeker 24.617 doden geteld, in Syrië staat het dodental op minstens 3543. De VN verwacht dat het dodental zal verdubbelen als duidelijk wordt hoeveel mensen nog onder het puin liggen.

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR gaat vandaag nog een laatste keer zoeken naar overlevenden. Maandag vertrekt het team uit het rampgebied.

In Turkije zwelt de kritiek aan op aannemers, architecten en lokale bestuurders vanwege de vele ingestorte flatgebouwen. Twaalf mensen zijn aangehouden, melden Turkse media. Een groep advocaten begint een claim tegen bouwbedrijven en -inspecteurs.

In Syrië woedt al twaalf jaar een burgeroorlog. Delen van het noorden staan onder controle van opstandelingen. De wegen vanuit Turkije naar die gebieden zijn door de aardbeving beschadigd geraakt. De hulp voor de rebellengebieden moet daarom door gebieden die in handen zijn van Assad. Er is kritiek dat die hulp niet aankomt. De VN zegt vandaag dat een rebellengroep de leveringen tegenhoudt. Een woordvoerder van die groep zei tegen persbureau Reuters dat ze geen hulp uit regeringsgebied willen accepteren en alleen leveringen vanuit Turkije willen toestaan. Het VN-kantoor in Damascus zegt dat de VN met "alle relevante partijen" overleg voert om de rebellengebieden in te kunnen.

Van de drie grensovergangen is er maar één open - NOS

De EU eist garanties van de Syrische regering dat de hulp op de juiste plaatsen terechtkomt. "We roepen de autoriteiten in Damascus op om met het geven van hulp geen politiek te bedrijven en om in goed vertrouwen met humanitaire organisaties en de VN samen te werken", zei EU-gezant Stoenescu.

Wereldgezondheidsorganisatie-topman Tedros bezocht gisteren de stad Aleppo, die in regeringsgebied ligt. Hij noemde de situatie daar hartverscheurend. De laatste update van het dodental in Syrië is van vrijdag, toen werden vandaaruit 3500 doden gemeld.

Een 10-jarig meisje is na 147 uur onder het puin vandaan gered in Turkije. In Syrië wordt de hulp verder opgeschaald door de WHO. - NOS