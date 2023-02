Dodental stijgt tot ruim 33.000, geruzie over hulpverlening in Syrië

Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 33.000. Turkije meldt enkele duizenden nieuwe doden, waardoor het aantal in dat land op 29.605 komt. In Syrië is het dodental gestegen tot 3775. Door de aardbevingen zijn miljoenen mensen dakloos geraakt. Hoeveel mensen er nog worden vermist is onduidelijk, maar de VN verwacht dat het dodental nog flink oploopt. De kans dat er bijna een week na de beving nog mensen worden gered is zeer klein. Het Nederlandse USAR-reddingsteam zoekt vandaag voor het laatst naar slachtoffers. Morgen vliegt het team terug naar Nederland.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch.

Intussen wijzen partijen die betrokken zijn bij de hulpverlening in Noordwest-Syrië naar elkaar voor het uitblijven van hulp. In Syrië woedt al twaalf jaar een burgeroorlog. Delen van het noorden staan onder controle van opstandelingen. De wegen vanuit Turkije naar die gebieden zijn door de aardbeving beschadigd geraakt. De hulp voor de rebellengebieden moet daarom door gebieden die in handen zijn van het Assad-regime. Er is kritiek dat die hulp niet aankomt.

De VN zegt vandaag dat een rebellengroep de leveringen tegenhoudt. Een woordvoerder van die groep zei tegen persbureau Reuters dat ze geen hulp uit regeringsgebied willen accepteren en alleen leveringen vanuit Turkije willen toestaan. Het VN-kantoor in Damascus zegt dat de VN met "alle relevante partijen" overleg voert om de rebellengebieden in te kunnen.

Het laatste nieuws rond de aardbeving: Het totaal aantal doden is gestegen tot ruim 33.000. Volgens de meest recente cijfers zijn er in Turkije zeker 29.605 doden geteld, in Syrië staat het dodental op minstens 3775.

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR gaat vandaag nog een laatste keer zoeken naar overlevenden. Maandag vertrekt het team uit het rampgebied.

In Turkije zwelt de kritiek aan op aannemers, architecten en lokale bestuurders vanwege de vele ingestorte flatgebouwen. Twaalf mensen zijn aangehouden, melden Turkse media. Een groep advocaten begint een claim tegen bouwbedrijven en -inspecteurs.

De EU-gezant in Syrië wijst de beschuldiging van de hand dat de EU te weinig doet om aardbevingsslachtoffers in Syrië te helpen. Hij reageert op kritiek vanuit China en Rusland dat westerse sancties tegen het regime van Assad hulp in de weg staan. EU-gezant Dan Stoenescu zegt dat de EU en afzonderlijke lidstaten meer dan 50 miljoen euro aan reddingsmissies en noodhulp hebben uitgegeven, zowel in regerings- als rebellengebied. "Het is absoluut oneerlijk om te zeggen dat we geen hulp bieden, terwijl we dat meer dan tien jaar lang juist wel hebben gedaan, en na de aardbeving nog meer."

Van de drie grensovergangen is er maar één open - NOS

De EU eist garanties van de Syrische regering dat de hulp op de juiste plaatsen terechtkomt. "We roepen de autoriteiten in Damascus op om met het geven van hulp geen politiek te bedrijven en om in goed vertrouwen met humanitaire organisaties en de VN samen te werken", zei EU-gezant Stoenescu.

Wereldgezondheidsorganisatie-topman Tedros bezocht gisteren de stad Aleppo, die in regeringsgebied ligt. Hij noemde de situatie daar hartverscheurend. De laatste update van het dodental in Syrië is van vrijdag, toen werden vandaaruit 3500 doden gemeld.

Een 10-jarig meisje is na 147 uur onder het puin vandaan gered in Turkije. In Syrië wordt de hulp verder opgeschaald door de WHO. - NOS

Het Turkse OM is inmiddels een onderzoek gestart naar het overtreden van bouwvoorschriften. 131 mensen staan op een opsporingslijst of zijn al opgepakt. Twee van hen zijn aangehouden op het vliegveld van Istanbul. Ze stonden op het punt om naar Georgië te gaan. Tijdens de bevingen van afgelopen maandag stortten in Turkije ook nieuwbouwcomplexen volledig in. President Erdogan wordt ervan beschuldigd dat het onveilige bouwen doorging in de twintig jaar dat hij premier en president was. VN-hulpchef Marin Griffiths prijst de regering van Erdogan voor de maatregelen die zijn genomen. Er is veel kritiek voor het langzaam op gang komen van de hulpverlening, maar de ervaring van Griffith is dat slachtoffers van aardbevingen altijd teleurgesteld zijn over het uitblijven van hulp. Overlevers In de provincie Hatay is vandaag, zes dagen, na de bevingen nog een meisje levend onder een ingestort gebouw vandaan gehaald. Twee uur later wist een Roemeens reddingsteam nog een 35-jarige man te bevrijden. "Hij is gezond", zei een van de Roemeense redders. "Hij zei: 'Haal me hier gauw uit, ik heb last van claustrofobie'." Volgens Turkije zijn na de beving 80.000 mensen in ziekenhuizen opgenomen. Defensie Nederland heeft met twee vluchten 12 gewonden en 69 familieleden uit het aardbevingsgebied in Turkije geëvacueerd. De ene groep is naar Antalya gebracht, de andere naar Ankara. Defensie gebruikt bij de evacuaties een Hercules-transportvliegtuig dat is omgebouwd tot ziekenboeg. Aan boord zijn artsen en verpleegkundigen.