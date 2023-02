Geboortehuis van Amerika-kolonist Kiliaen van Rensselaer wordt museum

Het geboortehuis van Amerika-kolonist Kiliaen van Rensselaer in het Overijsselse Hasselt wordt omgebouwd tot een museum. Van Rensselaer speelde een belangrijke rol binnen de West-Indische Compagnie, die zich richtte op onder meer de kolonisatie van Amerika. RTV Oost schrijft dat de diamanthandelaar, die leefde tussen 1586 en 1643, met name in de VS bekendheid geniet. "Soms staan hier Amerikanen voor de deur, die in een reisgids hebben gelezen dat hier Kiliaens geboortehuis moet zijn", zegt voorzitter Dario Usai van de Vanneau Foundation tegen de regionale omroep. "Ze zijn dan wel verbaasd dat het nog gewoon een woonhuis is. Maar binnenkort kunnen we ze dan ontvangen en het huis laten zien." De Vanneau Foudation stelt zich tot doel om Nederlands cultureel erfgoed te behouden en te bewaren. Het pand in Hasselt is de eerste grote aankoop van de stichting. Usai weet nog niet precies hoe het museum eruit gaat zien. "Het huis is nu nog bewoond. Als de overdracht is geweest, kunnen we onze ideeën gaan uitwerken."

Wie was Kiliaen van Rensselaer? Kiliaen van Rensselaer (1586-1643) werd geboren in Hasselt. Op zijn zestiende vertrok hij naar een oom in Amsterdam, een juwelier. In het Amsterdam van de Gouden Eeuw werd Van Rensselaer al snel rijk met de diamanthandel. Met zijn vermogen was hij een van de grote geldschieters en ook bewindvoerder van de West-Indische Compagnie (WIC), die zich met name richtte op de handel en scheepvaart op West-Afrika en Noord- en Latijns Amerika In 1629 stelde de WIC de "Vrijheden van Exemptiën" vast, die een nieuwe vorm van kolonisatie introduceerde. Dankzij dit reglement werd het vormen van patroonschappen mogelijk, een kolonie onder bestuur van een patroon. Het systeem van patroonschappen werd vermoedelijk door Van Rensselaer zelf bedacht. Via dit systeem richtte hij ook een eigen kolonie op in de huidige staat New York: Rensselaerswyck. Later viel het gebied in Brits handen. De Britten doopten het gebied om tot Albany, nu de hoofdstad van de staat New York. Leden van de invloedrijke New Yorkse familie Van Rensselaer zijn directe afstammelingen van Kiliaen van Rensselaer. Tussen 1789 en 1842 hebben nazaten van Van Rensselaer talloze politieke functies bekleed, zoals congresleden Stephen en Jeremiah.