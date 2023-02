Nederlandse vrouw opgepakt bij verijdelde aanslag Miss België-verkiezing

De man die gisteren kort voor het begin van de Miss België-verkiezing werd gearresteerd, werd vergezeld door een Nederlandse vrouw. Ook zij is gearresteerd. Volgens het Belgische federaal parket is niet duidelijk of de vrouw op de hoogte was van de plannen van de 46-jarige verdachte uit Lommel.

De man zou volgens Belgische media eerder die middag met een aanslag gedreigd hebben in een mail aan zijn ex-vrouw. Die vrouw belde de politie en deelde de informatie uit de mail. De man was niet bekend bij de politie of veiligheidsdiensten, wel was bekend dat hij een wapenvergunning heeft.

De politie onderschepte de man en Nederlandse vrouw in een gehuurde auto vlakbij pretpark Plopsaland in badplaats De Panne, waar de verkiezing werd gehouden. In zijn auto zijn meer wapens en een kogelwerend vest gevonden.

Motief onbekend

Belgische media schrijven dat de man tijdens zijn verhoor vertelde dat hij eerst chaos zou veroorzaken in de zaal door vuilnisbakken in brand te steken. Omdat de man in het verhoor ook sprak over explosieven, werd de zaal waar de verkiezing zou worden gehouden ontruimd en doorzocht. Er werd niets gevonden, dus kon de ceremonie alsnog doorgaan.

Over een mogelijk motief is nog niets bekend. De VRT schrijft op basis van bronnen dat de man psychische problemen had. Een onderzoeksrechter bepaalt later vandaag of morgen of de twee opgepakte personen blijven vastzitten.