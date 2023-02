Valse start voor BMX'er Kimman; sleutelbeenbreuk in eerste wedstrijd van 2023

Pech voor Niek Kimman. De 26-jarige BMX'er heeft tijdens zijn eerste evenement van 2023 meteen een blessure opgelopen aan zijn sleutelbeen, die hem enkele weken aan de kant houdt.

Terug naar Nederland

"Houston, we got a problem", grapte de olympisch kampioen die in het Amerikaanse Houston zijn eerste wedstrijd reed. "Om een lang verhaal kort te maken. Vandaag mijn sleutelbeen gebroken. Ik wil binnenkort naar huis vliegen, een dokter in Nederland bezoeken en van daaruit verder kijken."

Kimman was vrijdag nog als tweede geëindigd, maar moet de komende tijd dus revalideren. "Na een goede dag gisteren, was dit niet precies hoe ik mijn seizoen wilde beginnen. Maar het is wat het is."

Deelname aan het wereldbekerseizoen loopt door deze blessure geen gevaar voor Kimman, die olympisch kampioen werd in 2021. De eerste wedstrijden daarvoor zijn pas in juni.