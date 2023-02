Afghaanse studentes vertellen: 'Ik werkte en studeerde maar plots was ik huisvrouw'

"Een heel donkere dag." Zo omschrijft de 23-jarige Afghaanse Parnian* het moment in december waarop ze de Taliban voor de ingang van haar universiteit trof. De studente wilde bij haar campus in Kabul naar binnen maar werd door gewapende Talibanstrijders tegengehouden. "Ze schreeuwden naar ons dat we terug naar huis moesten gaan, de universiteit was voor ons gesloten." Alleen mannelijke medestudenten mochten er nog in, Parnian en haar vrouwelijke studiegenoten werden weggestuurd. "We moesten huilen. We voelden ons hopeloos." Parnians verhaal is niet uniek. Als de Taliban op 15 augustus 2021 de macht in Afghanistan overnemen nadat de Amerikanen en de NAVO zich hebben teruggetrokken, verandert er in korte tijd veel voor Afghaanse vrouwen. De extremisten zeggen weliswaar toe dat vrouwenrechten niet aan banden zullen worden gelegd, zoals in de jaren negentig wel gebeurde. Maar van die beloften komt zo goed als niets terecht. 'Alleen maar duisternis' Kort na de machtsovername bepaalt de extremistische groepering dat oudere meisjes niet meer naar school mogen. Een jaar later, in 2022, worden de regels nog veel verder aangescherpt. Zo wordt het voor vrouwen verplicht zich buiten volledig te bedekken en worden sportscholen, zwembaden en parken voor hen verboden terrein. In december 2022 volgt een onderwijsverbod voor vrouwen. In een brief draagt de minister instellingen voor hoger onderwijs op om studentes niet meer binnen te laten. Zij houden zich niet aan de extreem strikte kledingvoorschriften, stelt het ministerie. Bovendien is interactie met mannelijke studenten ongewenst. Onderwijsinstellingen worden op een dinsdagavond per decreet op de hoogte gesteld dat vrouwen niet meer mogen studeren; op woensdagochtend worden vrouwelijke studenten van de campus weggestuurd.

De examenpapieren waren nat van onze tranen. Studente Parnian

Voor Parnian, die politicologie en journalistiek studeert in de Afghaanse hoofdstad, tekent die dag het moment waarop haar leven tot stilstand komt. Een paar docenten weten de Talibanstrijders ter plaatse te overtuigen: de studentes mogen toch nog een laatste examen maken, terwijl de Taliban ze in de gaten houden. Op de website van Afghan Witness verklaart ze dat de vrouwen na afloop moeten huilen. "De examenpapieren waren nat van onze tranen." Graag was ze journalist geworden, schrijft ze in een e-mail. "Ik weet niet hoe ik m'n doelen nu ga bereiken. Als ik over de toekomst nadenk, zie ik alleen maar duisternis."