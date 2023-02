Positie BBC-voorzitter wankel na kritisch rapport over lening voor Boris Johnson

De positie van BBC-voorzitter Richard Sharp lijkt steeds wankeler nu een Britse parlementscommissie hard heeft geoordeeld over een lening die hij voor voormalig premier Boris Johnson heeft geregeld. Hij zweeg daarover toen hij enkele weken later werd voorgedragen voor zijn functie bij de omroep.

Volgens de commissie heeft Sharp "grote beoordelingsfouten" gemaakt en heeft hij de onderzoekers niet volledig geïnformeerd. De commissie gaat niet zo ver dat het aftreden van Sharp wordt geëist, maar hij zou wel zijn geschiktheid als voorzitter moeten heroverwegen.

De parlementscommissie startte het onderzoek na een artikel in de krant The Sunday Times. Die schreef dat Sharp een lening van 800.000 pond had geregeld voor Johnson. De premier zou in 2021 in financiële moeilijkheden hebben gezeten. Sharp zou voor die lening garant hebben gestaan, terwijl hij al in de sollicitatieprocedure zat om BBC-voorzitter te worden.

Toen het verhaal naar buiten kwam ontkende Sharp dat er sprake was van belangenverstrengeling. Volgens hem heeft hij "slechts mensen met elkaar in contact heeft gebracht".

'Vertrouwen geschaad'

Afgelopen week verschenen verschillende betrokkenen voor de commissie. Onder hen is de verre neef van de premier en een vriend van Sharp. Hij was degene die Johnson had voorgesteld om Sharp garant te laten stellen voor de lening.

In het onderzoeksrapport dat vandaag is gepubliceerd, is de commissie zeer kritisch over het feit dat de BBC-voorzitter niets over de lening had verteld in de sollicitatieprocedure. Volgens de commissie heeft heeft hij daarmee het vertrouwen geschaad.

Verder is er ook kritiek op ministers die achter de benoeming van Sharp bleven staan, ook toen het nieuws over eventuele belangenverstrengeling bekend werd. Zo zei de huidige premier Sunak dat de benoeming van Sharp transparant en zorgvuldig gebeurde.

Sharp laat via een woordvoerder weten dat hij spijt heeft dat hij de commissie niet volledig heeft geïnformeerd. Ook heeft hij excuses gemaakt aan het BBC-personeel voor de afleiding die de kwestie heeft veroorzaakt. Er loopt nog een intern BBC-onderzoek naar Sharps handelwijze.