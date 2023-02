Nyck de Vries rijdt in rood, wit en blauw in de Formule 1: 'Ik vind het supergaaf'

Alpha Tauri showde de nieuwe auto op een catwalk in het Lincoln Center in Manhattan. Toeval was dat niet. De renstal speelde handig in op de New York Fashion Week. Alpha Tauri is behalve een F1-team ook een kledingmerk dat met een nieuwe lijn de wereld wil veroveren en daarvoor Amerika als springplank wil gebruiken.

Naast wereldkampioen Max Verstappen is komend seizoen met Nyck de Vries ook een tweede Nederlander actief in de Formule 1. - NOS

"Hier in New York doen we de aftrap en laten we onze kleurstelling aan de wereld zien, maar we kunnen natuurlijk niet wachten op het echte werk. Gelukkig gaat de tijd snel", zegt De Vries. De 28-jarige coureur doelt op de testweek en de eerste grand prix in Bahrein. "Dan wordt het pas echt opwindend. Ik heb ontzettend veel zin om te racen. Hopelijk hebben we ons werk in de winter goed gedaan en zijn we meteen competitief."

Alpha Tauri organiseerde in The Big Apple een bliksemsnelle presentatie met gelikte videomontages en stampende DJ-beats. Op de schermen denderde de AT04 in een container de skyline van New York binnen en greep de auto kort de hoofdrol, maar op de catwalk waren de coureurs figuranten.