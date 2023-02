Wekdienst 12/2: Kerken collecteren voor Turkije en Syrië • Wereldbeker shorttrack

Goedemorgen! Vandaag strijden de shorttrackers in Dordrecht voor zeges op de 500 meter, 1000 meter en de aflossing. In Berlijn zijn er nieuwe verkiezingen omdat de vorige stembusgang ongeldig is verklaard.

Het weer: eerst grijs met in het noorden van het land plaatselijk dichte mist. Later op de dag af en toe zon. Het blijft droog, er staat weinig wind en het wordt vandaag een graad of 10.

Weer 12/2 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Berlijn worden regionale verkiezingen overgedaan, omdat de uitslag van de vorige stembusgang ongeldig is verklaard. Bij de verkiezingen in september 2021 was in verschillende stemlokalen een tekort aan stemhokjes. Ook stonden er te lange rijen.

In veel protestantse en katholieke kerken wordt vandaag tijdens de collecte geld opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Dordrecht strijden de vrouwen en mannen om de zeges op de 500 en 1000 meter. Het laatste onderdeel van de dag is de aflossing.

Feyenoord, Ajax en FC Twente komen in actie in de eredivisie. De Rotterdammers spelen om 14.30 uur uit tegen Heerenveen, Ajax speelt om 16.45 uur thuis tegen RKC en Twente begint op dezelfde tijd aan het thuisduel tegen Volendam. Wat heb je gemist? Het aantal doden van de aardbevingen is gestegen tot ruim 28.000. Volgens persbureau AP zijn in Turkije zeker 24.617 doden geteld, in minstens 3543. Vooral in Syrië is echter nog weinig zicht op hoeveel slachtoffers er werkelijk zijn. De VN verwacht dat het totale dodental zal verdubbelen. Nu de kans op het vinden van overlevenden afneemt, gaan de leden van het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR vandaag voor het laatst op zoek naar overlevenden. Het team heeft de afgelopen dagen twaalf mensen en een hond gered. Morgen dragen ze de werkzaamheden over aan andere teams. Ander nieuws uit de nacht: VS haalt opnieuw onbekend object neer, nu boven Canada: de Amerikaanse luchtmacht heeft met toestemming van Canada boven dat land een onbekend cilindervorming object uit de lucht geschoten. Volgens de Canadese minister van Defensie was het kleiner dan de Chinese ballon die vorig weekend door de VS werd neergehaald, maar vertoonde het object wel gelijkenis met die ballon.

Prijzenregen voor Spaanse verfilming over moord op Nederlander: de Spaanse film As Bestas (De beesten) is de grote winnaar bij de verkiezing van de belangrijkste Spaanse filmprijzen. Het verhaal is gebaseerd op de moord op de Nederlandse boer Martin Verfondern in een gehucht in Galicië, in het noordwesten van Spanje.

Gewapende man opgepakt voor begin van Miss België-verkiezing: de politie in België heeft vermoedelijk een aanslag op de Miss Belgiëverkiezing voorkomen. In de buurt van de theaterzaal in De Panne. is 's middags een man opgepakt, die gedreigd zou hebben met een aanslag. De man had vuurwapens en een kogelwerend vest bij zich. En dan nog even dit: Zangeres Karsu heeft met de voorverkoop van haar kookboek al 150.000 euro opgehaald voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije. De zangeres maakte de tussenstand bekend op Facebook. Karsu verloor meerdere familieleden bij de ramp. In de video roept ze ook op om op Giro555 geld te storten.