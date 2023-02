Weer een lek bij een Russisch ruimtevaartuig aan het ISS

Voor de tweede keer in twee maanden kampt een Russisch ruimteschip met een lekkend koelsysteem. Ditmaal gaat het om een onbemand vrachtschip dat aan het ISS is gekoppeld.

Volgens NASA en de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos vormt het lek geen gevaar voor de astronauten aan boord.

In een eerste verklaring van Roskosmos over het probleem was niet direct duidelijk wat er precies lekte, maar het hoofd van het bemenste ruimtevaartprogramma van Rusland zei later dat het om een lek in het koelsysteem gaat. Na de ontdekking is het luik tussen het Progress-vrachtschip en de rest van het ruimtestation gesloten. Daardoor heeft het euvel geen gevolgen voor de temperatuur aan boord van het ISS.

Roskosmos heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het probleem. NASA meldt dat specialisten uit de VS hun Russische collega's assisteren.

Oplopende temperatuur

In december was er een soortgelijk incident, toen ging het om het koelsysteem van een Sojoez-ruimteschip. De Sojoez lijkt sterk op de Progress, maar is in tegenstelling tot die laatste bedoeld voor het vervoer van ruimtevaarders naar het ISS en weer terug.