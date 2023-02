Man zwaargewond na steekpartij in huis Etten-Leur

Bij een steekpartij in een huis in het Brabantse Etten-Leur is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt. Een vrouw liep lichte verwondingen op, meldt de politie. Twee mannen zijn aangehouden als verdachten, een van hen raakte ook lichtgewond.

De steekpartij gebeurde zaterdag iets voor 21.00 uur. Een voorbijganger belde de politie en vertelde dat iemand op verdachte wijze uit het huis kwam. In de woning vonden agenten de zwaargewonde man. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In het huis aan de Julianalaan werden ook de twee verdachten aangehouden. Het is volgens de politie nog onduidelijk wie van hen gestoken heeft. In totaal waren er zes mensen in het huis.

Bij het incident werden een traumahelikopter, vier ambulances en acht politiewagens ingezet.