PKC wint Nederlands korfbal onderonsje van rivaal Fortuna in Champions League Finale

PKC uit Papendrecht heeft de eerste editie van het nieuwe Europese Toernooi 'IKF Champions League Finall' overtuigend gewonnen. In Delft versloeg de ploeg eeuwige rivaal Fortuna met overtuigende cijfers: 19-10.

De ploeg uit Papendrecht was vanaf het eerste moment de bovenliggende partij en kwam binnen een paar minuten op een 6-1 voorsprong. Het gehavende Fortuna, dat het zonder Daan Preuninger moest stellen, keek gedesillusioneerd om zich heen en kwam die forse achterstand niet meer te boven.

Via PKC-verdediger Olav van Wijngaarden, die een aantal keer fraai raak schoot, liep de score nog verder op waardoor de wedstrijd in een vroeg stadium al werd beslist. Fortuna probeerde de schade nog te beperken en schoot via Celeste Split nog een aantal keer knap raak, maar kon niet voorkomen dat het een grote nederlaag leed tegen de eeuwige rivaal.

"Dit had ik van tevoren niet zien aankomen", zei de jubelende PKC-trainer Wim Scholtmeijer. "Fortuna had een totale off-day en wij maakten daar uitstekend gebruik van, maar ik had absoluut niet verwacht dat we met deze grote cijfers zouden winnen." Fortuna-coach Ard Korporaal zag de nederlaag na de openingsfase al aankomen: "Je weet dat dit tegen PKC kan gebeuren. De ene keer valt het duel dan net wel onze kant op en weten we terug te komen van zo'n achterstand, maar vanavond helaas niet. Ik vind het jammer dat we er geen spannende pot van konden maken"

Kritiek op nieuwe toernooiopzet

De Champions League Finall is de opvolger van de Europa Cup en moet teams van vergelijkbare sterkte meer tegen elkaar laten spelen, waardoor het algehele niveau in het Europese Korfbal omhoog gaat, en de onderlinge concurrentie groter wordt. Toch staan er twee Nederlandse teams in de finale. Wim Scholtmeijer, PKC-trainer en tevens oud-bondscoach van TeamNL is kritisch: "Voor de sport is het heel jammer dat we een Nederlandse finale hebben. Ik ben dan ook geen fan van de nieuwe toernooiopzet. De teams uit andere landen worden niet beter door tegen ons te spelen, omdat het niveauverschil op dit moment nog te groot is."

Fortuna-trainer Korporaal kijkt er anders tegenaan en vindt het geen slechte ontwikkeling. "Dat Nederland op dit moment het mondiale korfbal zo domineert is niet optimaal, maar wel de situatie waar we ons op dit moment in bevinden. Die dominantie zie ik ook terug in andere sporten, en dat is nou eenmaal zo."

Oplossing

Toch ziet Scholtmeijer wel een oplossing om de onderlinge concurrentie te vergoten: "De internationale korfbalbond moet het voor korfballers uit andere landen mogelijk maken om in Nederland te komen korfballen. Dan gaat het algehele niveau ook omhoog. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in het basketbal en het hockey. Clubs moeten dat plan omarmen en daar geld voor vrijmaken. Het zal misschien ten koste gaan van onze eigen jeugd, maar voor de sport in zijn algemeen is het een goede ontwikkeling."