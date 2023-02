Op avond waarop Fortuna aan Turkije denkt, schenkt Özyakup zijn club de punten

Het in degradatiegevaar verkerende FC Emmen werkte met een aantal flinke missers mee aan het Turkse eerbetoon. De grootste was van Jeremy Antonisse, die door Mark Diemers voor het lege doel werd gezet. Maar Antonisse verkeek zich op de stuit en schoot hopeloos over.

Emmen kreeg meer mogelijkheden om op voorsprong te komen. Een poging van afstand van Diemers ging maar net over en met Ahmed El Messaoudi (kopbal) was ook een andere ex-Fortunees bijna trefzeker.

Yilmaz dreigend

De Limburgers namen in de loop van de eerste helft de regie langzaam over. Voor rust dook Burak Yilmaz al gevaarlijk op bij de tweede paal (naast), na de pauze dwong hij Mickey van der Hart tot een redding, waarna de keeper van Emmen ook de rebound van Kristijan Bistrovic knap pareerde.

Vedette Yilmaz luidde ook de aanval in waaruit de enige treffer viel, al kwam de bal uiteindelijk wel met een beetje geluk bij Özyakup.

"Voetbal is totaal niet het belangrijkste in het leven", realiseerde hij zich, in een week waarin hij het nieuws op de voet volgde. "Familie van mijn beste vrienden zit er, mijn eigen vrienden spreek is veel. Dan is het mentaal moeilijk voorbereiden."