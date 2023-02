Verspreiding hulpgoederen rampgebied verloopt moeizaam: 'enorme operatie'

Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib en actievoorzitter van Giro555, de inzamelingsactie van de Samenwerkende Hulporganisaties, was vandaag in Antakya, een van de zwaarst getroffen steden in het zuiden van Turkije. Hij schetst het beeld van een verwoeste stad, gehuld in een waas van verdriet en ongeloof. "De gebouwen die nog overeind staan, staan op instorten. Mensen zitten op de grond voor hun voormalige huis verweesd naar de puinhoop te kijken."

Terwijl in Turkije en Syrië zoekacties naar overlevenden langzaamaan ten einde lopen, wacht hulporganisaties de volgende gigantische klus: de miljoenen mensen die dakloos zijn geraakt de komende tijd voorzien van een veilig onderkomen, water en voedsel. Er komen tonnen aan hulpgoederen aan in het getroffen gebied, maar de verdeling verloopt moeizaam.

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch .

De veiligste plek in de stad is een park aan de rivier. Daar slapen mensen in de buitenlucht of in geïmproviseerde tentjes, beschrijft Servaes. In de buurt van het park, in een straat die tot voor kort bekendstond om de gezellige restaurants aan het water, hebben hulporganisaties een systeem opgezet van waaruit ze samenwerken en spullen verzamelen. "Ze hebben een computersysteem ontwikkeld, een soort app, waarmee ze zowel de invoer van hulpgoederen in beeld krijgen en waarin teams in de wijken en omliggende dorpen kunnen aangeven welke behoefte er is."

Maar soepel wil Servaes de coördinatie van de hulpgoederenverspreiding niet noemen. Het is moeilijk om de continue instroom van spullen op de goede plekken te krijgen, zegt hij.

"In Gaziantep, de grootste stad hier in de regio, zijn vier grote centra opgezet in evenementenhallen die deels gebruikt worden om mensen op te vangen en deels om alle spullen die binnenkomen te verdelen. Dat zag er georganiseerd uit. Maar in Antakya is de situatie heel anders. Daar zijn het een soort openluchtmarkten waar al die spullen liggen."

In het Turkse Kahramanmaras brengen veel mensen de dagen door op straat, in een tent of in een winkelpand.