Geheim overleg Britse politici, zakenlui en defensie over problemen na Brexit

De aanwezigen werden het erover eens dat "de huidige mix van tegengestelde meningen en nostalgie" plaats moet maken voor "opwinding over wat de toekomst kan brengen voor het VK en voor Europa", staat te lezen in documenten van de top die In handen zijn van The Observer.

Gove was volgens een bron eerlijk over de tekortkomingen van Brexit. Wel zei hij nog steeds te geloven dat het vertrek uit de Europese Unie (EU) op de lange termijn de juiste beslissing zou blijken te zijn.

Volgens The Observer speelde de Conservatieve minister Michael Gove een belangrijke rol bij de bijeenkomst in het historische Ditchley Park in Oxfordshire. Gove leidde in 2016 samen met Boris Johnson en Gisela Stuart de Vote Leave-campagne.

Vooraanstaande Labour- en Tory-politici hadden deze week een tweedaagse ontmoeting met diplomaten, defensie-experts, bestuurders uit het bedrijfsleven en bankiers, meldt de Britse krant The Observer. Het onderwerp van gesprek: hoe pakken we de problemen als gevolg van Brexit aan?

Namens Labour waren verschillende ministers uit het schaduwkabinet van de partij aanwezig en ook Hogerhuislid Gisela Stuart die inmiddels partijloos is. Stuart was een van de leidende figuren van de Leave-campagne binnen Labour.

Een bron noemde de bijeenkomst tegenover The Observer constructief. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de Britse economische problemen door de wereldwijde instabiliteit en stijgende energieprijzen.

"Het belangrijkste is dat Groot-Brittannië kansen mist, dat de Brexit niet oplevert wat ervan werd verwacht en dat onze economie zich nu in een zwakke positie bevindt", zei de bron. "Het ging over de noodzaak om de Brexitdiscussie achter ons te laten en ons te concentreren op de problemen waar we nu mee worden geconfronteerd."

In de documenten van de top staat dat er aan Europese zijde "weinig interesse was in verder gekibbel over de Brexit en dat er weinig tijd werd besteed aan de relatie met het VK".

Hernieuwde toetreding geen optie

De aanwezigen waren het erover eens dat hernieuwde toetreding tot de EU niet op de agenda staat, aldus de documenten van de top. Wel werd benadrukt dat het in het gemeenschappelijk belang van de EU en het VK is om "de Russische agressie in te dammen, nieuwe energiebronnen en grote technologiebedrijven aan onze kant van de Atlantische Oceaan te ontwikkelen, in plaats van alleen in de VS".

Ook werd onder meer gesproken over gemeenschappelijke defensiebelangen en nauwere banden met de EU bij de bestrijding van georganiseerde misdaad en illegale immigratie.

Spijt van Brexit

Eind vorige maand was het precies drie jaar geleden dat het Verenigd Koninkrijk de EU verliet.

Onlangs bleek uit peilingen dat het merendeel van de Britten negatief oordeelt over het vertrek uit de EU: 56 procent van de respondenten zou Brexit nu een slecht idee vinden, terwijl nog maar 32 procent blijft volhouden dat het wel een goed plan was.

Voor het eerst sinds het Brexit-referendum (dat het land verdeelde in 48 procent tegen en 52 procent voor) is er nu een meerderheid van mensen die spijt hebben van het verlaten van de EU.