Real Madrid wint zijn achtste wereldbeker na doelpuntrijke finale tegen Al-Hilal

Real Madrid heeft voor de achtste keer de wereldbeker voor clubs in de wacht gesleept. In een eenzijdige, maar doelpuntrijke finale werd in het Marokkaanse Rabat met 5-3 gewonnen van het Saudische Al-Hilal.

Al-Hilal had in de halve finale verrassend afgerekend met het Braziliaanse Flamengo, maar een nieuwe stunt zat er eigenlijk na een kwartier al niet meer in. Vinícius Júnior rondde af na een mooie aanval en Federico Valverde schoot met enig fortuin raak.

Nadat Moussa Marega wat terug had gedaan, liep Real via Karim Benzema en nogmaals Valverde verder uit. Luciano Vietto maakte er nog twee voor Al-Hilal, maar tussendoor was ook Vinícius Júnior nog een keer trefzeker.

Real recordkampioen

Voor Real is het de vijfde keer dat het de wereldbeker wint sinds het WK voor clubs in toernooivorm wordt gehouden. Drie keer eerder won de recordkampioen de prijs al toen er in een andere opzet om de cup werd gestreden.