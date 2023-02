Man met wapen opgepakt nabij Miss België-verkiezing in Plopsaland

Kort voor het begin van de Miss-België-verkiezing in De Panne in de provincie West-Vlaanderen is een gewapende man opgepakt. Mogelijk is hierdoor een aanslag verijdeld, zegt de politie.

De man had een vuurwapen bij zich toen hij werd opgepakt in de buurt van het Proximus Theater, een theaterzaal in het pretpark Plopsaland. Ook in zijn auto werd een wapen aangetroffen. Het Laatste Nieuws meldt dat er mogelijk ook chemicaliën bij de man zijn aangetroffen, maar dat is vooralsnog niet bevestigd.

De verdachte is een man van in de veertig uit Belgisch-Limburg. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. De zaal werd vlak voor het begin van de verkiezing ontruimd en doorzocht. Inmiddels is de verkiezing alsnog van start gegaan, meldt de VRT.