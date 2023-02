Gewapende man opgepakt voor begin van Miss België-verkiezing

Kort voor het begin van de Miss België-verkiezing in De Panne in de provincie West-Vlaanderen is een gewapende man opgepakt. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Waarschijnlijk is door de arrestatie een aanslag verijdeld, zegt het federaal parket.

De man had een vuurwapen bij zich toen hij werd opgepakt in de buurt van een theaterzaal in pretpark Plopsaland, waar de verkiezing werd gehouden. In zijn auto werden meer wapens en een kogelwerend vest aangetroffen. De man zou eerder in de middag hebben gedreigd met een aanslag.

De verdachte is in de veertig en komt uit Lommel, in Belgisch-Limburg. Hij zou een vergunning hebben voor vijf wapens en er zou huiszoeking bij hem zijn gedaan. Over een mogelijk motief is nog niets bekend.

De zaal werd vlak voor het begin van de verkiezing ontruimd en doorzocht. Daarna ging de wedstrijd alsnog van start, meldt de VRT.