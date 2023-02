Zaalhockeyers grijpen naast wereldgoud

De Nederlandse zaalhockeyers zijn er niet in geslaagd om voor de tweede keer de wereldtitel te veroveren. De kampioen van 2015 boog in het Zuid-Afrikaanse Pretoria in de finale voor Oostenrijk, dat na een 4-4 eindstand de shoot-outs beter nam: 3-2.

Net als eerder op de dag in de halve finales tegen de Verenigde Staten (7-3) kon bondscoach Robert Tigges niet beschikken over de geblesseerde routinier Teun Rohof. Oranje kwam in de finale voor rust twee keer op achterstand en verspeelde na rust twee keer een voorsprong.

Michael Körper scoorde drie keer voor de Oostenrijkers. Het WK zaalhockey werd voor de zesde keer gehouden en voor de tweede keer ging de titel naar Oostenrijk. Ook de Nederlandse vrouwen spelen later op zaterdagavond de finale tegen Oostenrijk.