Nederlandse zaalhockeysters pakken wereldtitel, mannen grijpen naast goud

De Nederlandse zaalhockeysters zijn in het Zuid-Afrikaanse Pretoria voor de derde keer wereldkampioen geworden. In de finale werd Oostenrijk met 7-0 kansloos gelaten.

Oranje heeft op alle zes edities van de WK de finale nog gehaald. In 2003, 2011 en 2018 was Duitsland te sterk, maar in 2007 en 2015 ging Oranje ook al met de titel aan de haal.

In Pretoria stond er geen maat op het Nederlands team. De ploeg speelde acht wedstrijden, won acht keer en scoorde in totaal 48 keer. In de groepsfase was Oranje al met 5-1 te sterk geweest voor Oostenrijk en ook in de finale werd het nooit spannend.

Mannen grijpen naast goud

Ook de Nederlandse mannenploeg stond in de WK-finale, maar in tegenstelling tot de vrouwen leverde dat geen zege op. De kampioen van 2015 boog in het Zuid-Afrikaanse Pretoria in de finale voor Oostenrijk, dat na een 4-4 eindstand de shoot-outs beter nam: 3-2.