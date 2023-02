Duitsland geeft visa aan aardbevingsslachtoffers, PvdA ijvert er ook voor

De Duitse overheid gaat visa verstrekken aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië met familie in Duitsland, zodat zij maximaal drie maanden bij hen kunnen verblijven. De Partij van de Arbeid (PvdA) wil dat ook Nederland visa gaat verlenen aan aardbevingsslachtoffers.

Dat schrijft PvdA-Kamerlid Kati Piri op Twitter. Mensen met familie of vrienden in Nederland moeten hier wat haar betreft tijdelijk kunnen worden ondergebracht.

In Duitsland moet het verkrijgen van een visum zonder veel bureaucratie verlopen, laten de betrokken ministeries weten. Veel slachtoffers zijn namelijk hun paspoort kwijt. Bovendien is het moeilijk om bij een Duits consulaat te komen, en het bureau voor visumaanvragen voor Duitsland in het Turkse Gaziantep is getroffen door de aardbevingen. In Syrië is de Duitse ambassade in Damascus is al lange tijd gesloten.

In Duitsland wonen ongeveer 2,9 miljoen mensen met een Turkse achtergrond. De Syrische gemeenschap in Duitsland telt circa 924.000 mensen.

Ook België wil het voor aardbevingsslachtoffers makkelijker maken om bij familie in dat land te verblijven. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor heeft de Dienst Vreemdelingenzaken opdracht gegeven om aanvragen voor visa van de slachtoffers versneld te behandelen.