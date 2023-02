Na het grote spektakel in De Kuip maakt NEC tegen Cambuur weinig indruk (0-0)

Het kon op voorhand eigenlijk alleen maar tegenvallen in De Goffert, drie dagen na 120 minuten spektakel en een 4-4 tegen Feyenoord in het bekertoernooi. Maar het contrast was voor NEC nu wel heel erg groot, thuis tegen SC Cambuur (0-0).

Zo pakken de bezoekers een puntje, waarmee ze nog lang geen aansluiting hebben met de ploegen die boven de degradatiezone staan. En zo raakt NEC met zijn twaalfde (!) gelijkspel steeds verder achterop bij de ploegen die de play-offs voor Europees voetbal proberen te halen.

Voor sentimenten was geen plaats in Nijmegen. Kind van de club Navarone Foor werd uitgefloten, de middenvelder die Cambuur met zijn creativiteit wat nieuwe impulsen hoopt te geven. Zijn beste actie was een voorzet op het hoofd van Bjørn Johnsen, die de bal over kopte.

Een keer moest Jasper Cillessen handelend optreden, toen Michael Breij aan de aandacht ontsnapte en de bal bij zijn aanname eigenlijk al niet lekker had meegekregen. Verder zocht vooral NEC de aanval, maar ook dat leverde weinig opwindende momenten op.

Twee keer redde Robbin Ruiter goed, op zowel een stiftje van de doorgebroken Elayis Tavsan als een snoeiharde kopbal van Landry Dimata.

Slijtageslag eist zij tol

Na rust leek de slijtageslag van woensdagavond zijn tol te eisen op het spel van NEC, dat enkel van afstand nog een paar keer dreigde. Tavsan was wederom de gevaarlijkste, maar zijn schot met links van iets buiten het strafschopgebied ging ruim naast.

Terwijl de Nijmeegse krachten wegebden, ontbrak het bij Cambuur aan het voetballende vermogen om daar bij de spaarzame tegenstoten van te profiteren. Zo mikte Remco Balk recht in de handen van Cillessen.

Het slotoffensief van NEC beperkte zich tot een slimme kopbal uit een corner van invaller Jordy Bruijn, die door de oplettende Ruiter over het doel getikt werd.