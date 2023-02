Zwemster Toussaint vindt in Spanje nieuw trainingsgeluk: 'Word er flink afgezwommen'

De afgelopen weken trainde Toussaint in Spanje al mee bij de groep van Titley, waartoe onder anderen de Canadese Kylie Masse behoort. Masse pakte bij de Olympische Spelen van Tokio zilver op de 100 meter rugslag. Toussaint tikte in die olympische finale als zevende aan.

Toussaint verliet vorig jaar het nationale trainingscentrum in Amsterdam, waar ze vijf succesvolle jaren had gehad onder de huidige bondscoach Mark Faber. Ze was in Amsterdam het plezier kwijt en verkaste naar de Verenigde Staten.

"Ik had eigenlijk voor ogen dat ik tot de Spelen van Parijs in Amerika zou blijven, maar ik vond het toch te ver van huis en het was niet helemaal mijn plek", zegt Toussaint in NOS Langs de Lijn. "Als sporter heb je af en toe nieuwe prikkels nodig."

Zwemster Toussaint houdt het na na ruim een half jaar trainen voor gezien in de Verenigde Staten. De 28-jarige rugslagspecialiste sluit in het Spaanse Catalonië aan bij de trainingsgroep van de Canadese coach Ben Titley. In Amerika trainde ze bij de Amerikaanse coach Matt Kredich.

"We kennen elkaar al jaren en kunnen het goed met elkaar vinden", vertelt de houdster van het Nederlands record op de 50 en 100 meter rugslag. "Kylie is een heel grote concurrent van me. Ik denk dat het voor mij heel goed is om met haar te trainen en iedere dag tegen haar te kunnen racen."

"Ze is natuurlijk gewend aan het programma en voor mij is alles nieuw, maar de afgelopen weken ben ik er door haar flink afgezwommen", bekent Toussaint. "Dat is voor mij een flinke stimulans. Het is goed om met iemand te trainen die net iets beter is dan ik. Ik moet er elke dag voor gaan."

Toussaint, voormalig wereldrecordhoudster op de 50 meter rugslag kortebaan, hoopt in Spanje de prikkels te vinden die haar helpen richting de Spelen van 2024. "Ik wil heel graag persoonlijke records zwemmen en ik geloof er heilig in dat ik dat kan. Een pr in de olympische finale in Parijs en dan het liefste het podium op, dat zou heel mooi zijn."