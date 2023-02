Wijnaldum maakt na halfjaar afwezigheid weer minuten bij AS Roma

Bijna zes maanden na zijn laatste wedstrijd heeft Georginio Wijnaldum zijn rentree gemaakt bij AS Roma. De 32-jarige Oranje-international kwam als invaller in actie tijdens het competitieduel met Lecce, dat eindigde in een gelijkspel (1-1).

Wijnaldum, die in augustus op de training een breuk in een scheenbeen opliep en onder meer het WK in Qatar miste, kwam in de 83ste minuut binnen de lijnen. Roma, dat derde staat in de Serie A, huurt hem dit seizoen van Paris Saint-Germain. In Parijs kwam Wijnaldum nauwelijks aan spelen toe.

Vanwege zijn blessure was Wijnaldum tot dusver pas één keer in actie gekomen voor AS Roma.

Roma staat derde

In Lecce maakte de Argentijn Paulo Dybala in de eerste helft vanaf de strafschopstip de gelijkmaker voor Roma, dat derde staat in de Serie A. Door een eigen doelpunt van de Braziliaan Roger Ibañez was de thuisploeg al na enkele minuten op voorsprong gekomen.

Rick Karsdorp, voormalig speler van Feyenoord, ontbrak in de selectie van Roma-coach José Mourinho.