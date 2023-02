FC Twente wint eenvoudig van Excelsior en verstevigt koppositie in eredivisie

FC Twente heeft nog altijd geen punt laten liggen in de eredivisie voor vrouwen. De regerend landskampioen was in de veertiende wedstrijd van het seizoen met 3-0 te sterk voor Excelsior, dat laatste staat.

Twente legde de basis voor de overwinning in Rotterdam in een sterke eerste helft. Na een kwartier was het voor het eerst raak, toen Caitlin Dijkstra toesloeg na een corner. Vlak voor rust verdubbelden de bezoekers de score via Wieke Kaptein.