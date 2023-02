Nieuw puntenverlies koploper Arsenal, ondanks trefzekere invaller Trossard

Koploper Arsenal is het even kwijt in de jacht op de titel in de Premier League. Na de 1-0 nederlaag bij Everton van vorige week speelden de Gunners nu in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Brentford. De marge met nummer twee Manchester City, dat zondag Aston Villa ontvangt, blijft ruim: zes punten.

In de eerste helft had Arsenal weliswaar meer balbezit, maar Brentford was gevaarlijker. Na een combinatie tussen Bryan Mbeumo en Ivan Toney was laatstgenoemde dicht bij een doelpunt. De spits raakte de paal.

Invaller Leandro Trossard brak in de 66ste minuut de ban. Na een steekpass van Martin Ødegaard zette Bukayo Saka voor en tikte Trossard de bal bij de tweede paal in het doel. Het was de eerste competitiegoal van de Belg sinds hij in januari overkwam van Brighton & Hove Albion.